В Казахстане введут ограничения на потребление электроэнергии В Казахстане вводят ограничения на потребление электроэнергии для промышленных предприятий

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Казахстанский оператор по управлению электрическими сетями KEGOC вынужден вводить ограничения для промышленных предприятий из-за нарастающего энергодефицита, связанного с наступлением зимы, сообщает EADaily со ссылкой на пресс-релиз компании. Вводимые ограничения не затронут население, так как его энергообеспечение является для нее приоритетом, подчеркнули в компании.

7 декабря 2022 года был зафиксирован исторический максимум потребления за всю историю казахстанской энергосистемы — 16 459 МВт при суммарной генерация электростанций страны в 15 203 МВт. Дефицит, связанный с частыми аварийными и внеплановыми ремонтами, пришлось покрывать за счет перетоков из российской энергосистемы.

Системный оператор в целях обеспечения надежной работы ЕЭС Казахстана, вынужден объявлять режим «Авария» по Северной, Южной, а также по Западной зоне казахстанской энергосистемы, с вводом ограничений потребления электрической энергии крупными промышленными предприятиями, — говорится в сообщении.

Другие страны также испытывают энергокризис из-за последствий антироссийских санкций в виде дефицита энергоресурсов и повышения цен на коммунальные расходы и электричество. Как писала The Irish Times, исходя из текущих цен на ЖКУ в Ирландии, можно сказать, что для местных жителей значительно подорожает отопление, принятие душа и традиционное чаепитие.

Сейчас час душа для жителей Ирландии стоит €4,05, а чашка чая обходится им в девять центов, и эта сумма может вырасти вдвое. Поэтому местным жителям советуют кипятить не полный чайник воды, а строго столько, сколько поместится в кружку. Журналисты также советуют ограничить использование электроприборов или вообще отказаться от них, а также призвали выключать все электроприборы, вытаскивая вилку из розетки.