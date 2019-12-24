https://static.news.ru/photo/2dcdb12c-117f-11ea-97d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

В Казахстане временно запретили ввоз, продажу и использование снюсов — некурительных табачных и бестабачных изделий. Постановление вынес главный санитарный врач республики.

Решение было принято «в связи с большой популярностью так называемых некурительных табачных и бестабачных «снюсов», <…> вызывающих при потреблении нейротоксические нарушения, приводящих к расстройствам сознания, в дальнейшем — к физической и поведенческой зависимости».

Также было поручено провести с молодёжными центрами и органами здравоохранения акции по разъяснению воздействия никотиносодержащих веществ на организм детей и подростков.

Ранее Совет Федерации РФ предложил приостановить продажу сосательной и жевательной никотиносодержащей продукции (снюса). Это связано с тем, что на территории России с начала ноября было зарегистрировано семь случаев отравления подростков данным продуктом, в том числе с летальным исходом.

Как писал NEWS.ru, премьер-министр России Дмитрий Медведев дал поручение МВД запретить продажу бестабачной никотиносодержащей продукции вне торговых точек, в числе которых Интернет.