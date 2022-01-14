В Казахстане уволили вице-министра энергетики, грозившего лишить ЕС нефти

В Казахстане отправили в отставку вице-министра энергетики Жумбая Карагаева, говорится в сообщении, опубликованном на сайте премьер-министра республики. Причина увольнения не называется. По неподтверждённой информации, он был ранее задержан из-за причастности к необоснованному повышению цен на сжиженный газ в Мангистауской области, что привело к народным волнениям в стране. Летом прошлого года Карагаев заявлял, что лишит Евросоюз казахстанской нефти.

Постановлением правительства Республики Казахстан Карагаев Жумабай Габбасович освобождён от должности вице-министра энергетики Республики Казахстан, — говорится в сообщении.

Политолог Ербол Едилов ранее сообщил в Telegram-канале, что Карагаев был задержан 7 января вместе с другими лицами, «причастными к необоснованному повышению цен на сжиженный газ в Мангистауской области».

В августе 2021 года вице-министр пригрозил лишить страны Европы казахстанской нефти в случае введения ЕС углеродного налога. Он заявил, что республика сможет переориентировать поставки нефти в Китай и Юго-Восточную Азию.

Карагаев был назначен вице-министром энергетики республики в конце 2019 года. До этого он возглавлял ряд частных компаний в Атырауской и Мангистауской областях, работал в структуре акимата Атырауской области.

В Казахстане с первых чисел января начались массовые протесты из-за резкого роста стоимости газомоторного топлива на фоне отмены госсубсидий и перехода на рыночное ценообразование. Вскоре эти протесты переросли в вооружённый мятеж, центром которого стала Алма-Ата.

Группы вооружённых боевиков начали захватывать здания органов власти, отделений полиции и управления Комитета госбезопасности, получили доступ к имеющемуся там оружию. Кроме того, были ограблены оружейные магазины и отделения банков, множество магазинов.

Аналогичные события происходили в других городах Казахстана. На всей территории республики был введён режим чрезвычайного положения.