В Казахстане усилят ограничения из-за COVID-19

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Власти Казахстана усилят ограничительные меры в связи с распространением коронавируса на период с 25 декабря 2020 года по 5 января 2021-го.

Соответствующее решение было принято в ходе селекторного заседания Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавируса в республике. Чиновники отметили, что заболеваемость в стране находится на контролируемом уровне, однако существует риск её увеличения в январе-феврале на фоне роста гриппа и ОРВИ.

В период ограничений будут запрещены все зрелищные, спортивные и другие массовые мероприятия, включая новогодние утренники и корпоративы.

В то же время в целях обеспечения качества обучения в третьей четверти для школьников выпускных классов будет предусмотрено комбинированное обучение. По его условиям 70% предметов будут изучаться в традиционном формате, а 30% — дистанционно, говорится в сообщении на сайте правительства республики.

Премьер-министр Аскар Мамин поручил также главам администраций в регионах (акимам) принимать необходимые ограничительные меры в зависимости от эпидемиологической ситуации. МВД поручено обеспечить совместно с акиматами соблюдение санэпидтребований в праздничные дни.

Ранее NEWS.ru писал, что в Казахстане планируют построить завод по производству российской вакцины от коронавируса. По словам президента республики Касым-Жомарта Токаева, предприятие появится в самое ближайшее время.