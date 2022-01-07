В Казахстане у задержанных участников протестов изъяли арсенал оружия

Правоохранительные органы Казахстана обнаружили у задержанных участников беспорядков в Жамбылской области арсеналы оружия, об этом в Telegram-канале сообщает Sputnik Казахстан. Всего в области было задержано 139 человек.

Автоматы, снайперская винтовка, пистолеты изъяты у задержанных в Жамбылской области радикалов. У них найдена крупная сумма денег — в тенге, евро, долларах и киргизских сомах. Экстремисты также снабжали участников беспорядков алкоголем и наркотиками, — говорится в сообщении Sputnik Казахстан в Telegram.

Правоохранительные органы Казахстана задержали более 4,4 тысячи участников беспорядков в ряде регионов страны, сообщает пресс-служба МВД Казахстана. При этом было задержано 11 зачинщиков, двое из которых уже арестованы, им предъявляется обвинение по статье «Организация массовых беспорядков». Отмечается, что силовики полностью контролируют ситуацию в городе Актобе и области.

Также сообщается о задержании внештатного корреспондента RT Станислава Обищенко.

В Казахстане с первых чисел января начались массовые протесты из-за резкого роста стоимости газомоторного топлива примерно втрое на фоне отмены госсубсидий и перехода на рыночное ценообразование. Однако вскоре эти протесты переросли в вооружённый мятеж, центром которого стала Алма-Ата, бывшая столица Казахстана и крупнейший город страны с населением порядка 2 млн человек. Группы вооружённых боевиков начали захватывать органы власти, отделения полиции и здания управления комитета госбезопасности, получив доступ к имеющемуся там оружию. Также были ограблены оружейные магазины и отделения банков, не считая множества магазинов. При этом полиция в городе не оказывала никакого сопротивления, и фактически крупнейший город страны был захвачен боевиками за сутки.

Аналогичные события происходили в других городах Казахстана, в частности в Жанаозене, Актау и Павлодаре. На этом фоне власти Казахстана ввели регулярные войска в Алма-Ату и начали зачистку её территории, одновременно запросив помощи в ОДКБ. Прибывшие войска союзников, основная часть которых была из России, заняли основные объекты военной инфраструктуры, тем самым позволив использовать казахские войска для борьбы с боевиками в стране.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о шести волнах нападений боевиков, он также обвинил в госизмене главу национального комитета госбезопасности Карима Масимова, он задержан.

Токаев объявил 10 января днём общенационального траура.