В Казахстане у иностранцев начнут брать отпечатки пальцев Сенат Казахстана одобрил закон об обязательной дактилоскопии для иностранцев

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Сенат Казахстана в двух чтениях одобрил проект закона о введении обязательной дактилоскопической регистрации для иностранцев при получении документов, сообщается на сайте парламента страны. Согласно данным, новые нормы начнут действовать с 1 января 2024 года.

Ранее дактилоскопию планировали сделать обязательной для всех граждан Казахстана. Однако данное положение исключили из закона, а для лиц, имеющий казахстанский паспорт, процедура стала добровольной. По словам сенатора Евгения Больгерта, которого цитирует издание Zakon.kz, обязательная дактилоскопическая регистрация для гражданина РК сохраняется лишь в случаях получения удостоверения личности моряка.

Для иностранцев и лиц без гражданства, достигших 16-летнего возраста, вводится обязательная дактилоскопическая регистрация в случаях, установленных законом Республики Казахстан «О дактилоскопической и геномной регистрации», — отметил Больгерт.

Ранее глава МВД России Владимир Колокольцев призвал ужесточить контроль над мигрантами и депортировать их в случае угрозы общественной безопасности. Он также заявил о необходимости ввести дополнительные меры по выявлению лиц, которые уклоняются от дактилоскопической регистрации и фотографирования.