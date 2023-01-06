В Казахстане спасли более 90 человек, застрявших в снегу из-за бурана

Фото: gov.kz

В Казахстане 93 человека застряли в автомобилях из-за бурана по пути в Бартогайское водохранилище, сообщили на сайте МЧС республики. По данным министерства, всего в застрявшей колонне было 40 машин. Спасателям пришлось вести работу прямо во время схода лавин.

В сообщении министерства говорится, что колонна машин была обнаружена случайно. Утром 3 января спасателей уведомили о пропаже семьи из семи человек. Сотрудники МЧС выяснили, что путешественники отправились на плато Асы из Алма-Аты, в дороге они перестали выходить на связь.

Отправившись на поиски, спасатели обнаружили на дороге 40 автомобилей, которые застряли в горах из-за погодных условий. Всего в снежном плену оказались 93 человека, включая пропавшую семью.

На эвакуацию людей ушло двое суток. Спасатели вместе с коммунальщиками расчищали дороги и заправляли машины. В ходе работ они установили спутниковую связь и начали буксировать застрявшие автомобили.

Во время операции на дорогу сошли три лавины. В результате на утро 5 января на участке дороги остались 16 автомобилей, четыре из них были сломаны.

Полностью расчистить завалы удалось лишь к вечеру 5 января. В спасательной операции участвовали 85 человек и 38 единиц спецтехники. Никто из спасенных не пострадал.

В конце декабря резкое похолодание и снегопады обрушились на значительную часть США. Тогда около 60% населения страны столкнулись с предупреждениями о зимней погоде, а температура резко упала ниже нормы от востока Скалистых гор до горной системы Аппалачи. Количество погибших из-за сильных морозов и зимнего шторма по состоянию на 26 декабря составило 34 человека.