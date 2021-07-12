В Казахстане создали социальный фонд для помощи населению

↵По поручению президента Казахстана Касым-Жомрата Токаева в республике создали социальный фонд «Казакстан халкына» (Народу Казахстана). Его возглавил известный финансист, в прошлом возглавлявший Минфин Болат Жамишев. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства страны.

По поручению главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева создан общественный социальный фонд (ОСФ) «Казакстан халкына», — говорится в сообщении.

Уточняется, что фонд будет оказывать благотворительную помощь населению республики, пострадавшему в результате массовых беспорядков, сверх государственной поддержки. В частности, речь идёт о сферах здравоохранения, образования и социальной поддержки, культуры и спорта.

Также предполагается, что фонд окажет поддержку семьям правоохранителей, а также тем, кто потерял родственника-военнослужащего в ходе беспорядков.

Ранее мэр Алма-Аты Бакытжан Сагинтаев сообщил, что в городе установят мемориал погибшим в результате вооружённого мятежа военнослужащим и полицейским. Его поставят на площади Республики в центре мегаполиса. Градоначальник подчеркнул, что памятник установят в назидание будущим поколениям.