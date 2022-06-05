В Казахстане создали комиссию по возврату незаконных активов из офшоров Токаев подписал указ о создании комиссии по возврату незаконно выведенных из Казахстана активов

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Касым-Жомарт Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ, предусматривающий создание межведомственной комиссии, члены которой будут контролировать возврат незаконно выведенных из страны активов. Ее возглавит генеральный прокурор Берик Асылов, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы государства. Ранее председатель Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Жанат Элиманов на встрече с Токаевым заявил, что власти Казахстана принимают комплексные меры по снижению уровня теневой экономики.

Указом президента Касым-Жомарта Токаева создана межведомственная комиссия во главе с генеральным прокурором с целью проведения комплексной работы по возврату незаконно вывезенных гражданами Казахстана за рубеж финансовых средств, — сказано в сообщении.

Ранее издание «Vласть» и Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) выяснили в результате совместного расследования, что семья Касым-Жомарта Токаева владеет квартирами в Женеве и Москве, а также счетом в швейцарском банке. Журналисты получили эти сведения после утечки данных из банка Credit Suisse.

Немецкая медиакомпания Deutsche Welle (СМИ, исполняющее функции иноагента) ранее сообщила о том, что дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Динара Кулибаева и ее муж Тимур Кулибаев оказались владельцами четырех роскошных объектов недвижимости в Германии. Покупка и реконструкция объектов оценивается более чем в $100 млн.