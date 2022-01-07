В Казахстане создадут комиссию для ликвидации последствий беспорядков

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отдал поручение о создании правительственной комиссии для ликвидации последствий беспорядков. Он также распорядился оперативно приступить к работам по восстановлению объектов, разрушенных в результате столкновений, сообщили в пресс-службе главы государства.

В ходе заседания главой государства было поручено создать правительственную комиссию по вопросам ликвидации последствий, причинённых в результате беспорядков в отдельных регионах, — говорится в заявлении.

Ранее пресс-секретарь первого главы республики Айдос Укибай заявил, что Назарбаев добровольно передал пост председателя Совета безопасности действующему главе государства. По его словам, первый президент находится в Казахстане и оказывает поддержку Токаеву.

Укибай подчеркнул, что Назарбаев и действующий глава республики «всегда были „по одну сторону баррикад“, защищая свой народ, страну и будущее нации». Укибай отметил, что вместе они продемонстрировали «монолитность власти».

Массовые протесты в Казахстане вспыхнули в первые дни 2022 года, когда жители городов нефтедобывающего региона на западе страны Жанаозен и Актау выступили против двукратного увеличения цен на сжиженный газ. Затем протесты перекинулись на другие города.

Режим чрезвычайного положения был введён на всей территории Казахстана. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в республику после обращения Токаева.