В Казахстане сообщили о гибридной террористической атаке на страну

Произошедшее в Казахстане являлось гибридной террористической атакой. Её целью было дестабилизировать ситуацию в республике и в дальнейшем совершить государственный переворот. Об этом заявил государственный секретарь Казахстана Ерлан Карин в эфире телеканала «Хабар 24».

Мы столкнулись с гибридной террористической атакой на Казахстан с целью дестабилизации и переворота, — сказал Карин.

Он подчеркнул, что в результате ответ на вопрос, кто стоял за атаками на республику, дадут спецслужбы страны.

Ранее в МИД Казахстана сообщили о том. что правоохранительные органы республики проведут расследование о причинах беспорядков в стране. Итоги расследования представят мировому сообществу.

Массовые протесты начались в Казахстане 2 января из-за резкого повышения цены на газ. С 4 января в Алма-Ате и ряде других городов происходят столкновения манифестантов с полицией. Участники акций требуют от властей немедленной смены политического режима в стране.

Режим чрезвычайного положения был введён на всей территории Казахстана. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в республику после обращения главы Казахстана.