В Казахстане сообщили, что Россия не запросила помощь ОДКБ в ходе мятежа МИД Казахстана: Россия не запрашивала помощь у стран ОДКБ из-за попытки мятежа в стране

Фото: odkb-csto.org

Россия не запрашивала помощь у стран ОДКБ из-за попытки мятежа в стране, сообщил представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров, передает РИА Новости. Он подчеркнул, что официальных запросов на этот счет не поступало.

По линии министерства иностранных дел с российской стороны никакой помощи не запрашивалось. Официально не запрашивалось, — сказал он.

25 июня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел внеочередное заседание Совета безопасности страны из-за ситуации с ЧВК «Вагнер» в России. В рамках совещания казахский лидер поручил государственным органам быть готовыми к реагированию на возможные угрозы возникновения кризисных ситуаций в стране и на границе, а также одобрил правительственный план действий.

В Минобороны Узбекистана опровергли информацию об отправке военнослужащих в Россию для оказания помощи в связи с попыткой мятежа ЧВК «Вагнер». В ведомстве отметили, что политика страны в области обороны основывается на принципе невмешательства во внутренние дела других государств.

Вечером 24 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что по согласованию с российским лидером Владимиром Путиным провел переговоры со связанным с ЧВК «Вагнер» предпринимателем Евгением Пригожиным. Пресс-служба Лукашенко сообщила, что бизнесмен согласился на предложение остановить продвижение бойцов частной военной компании по российской территории и на дальнейшие шаги по деэскалации.