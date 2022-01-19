В Казахстане сменился министр обороны

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил министром обороны Руслана Жаксылыкова. До этого он работал замминистра внутренних дел — главнокомандующим национальной гвардией. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Назначить Жаксылыкова Руслана Фатиховича министром обороны Республики Казахстан, — говорится в указе.

До этого пост главы оборонного ведомства занимал Мурат Бекатнов.

Токаев во время онлайн-саммита ОДКБ заявил, что Казахстан пережил самый тяжёлый кризис за всю историю 30-летней независимости. По его словам, деструктивные силы неоднократно предпринимали попытки расшатать ситуацию в стране, однако эти действия пресекались.

5 января президент Казахстана принял отставку правительства. Уже 11 января Токаев назначил Алихана Смаилова на должность премьер-министра Казахстана после единогласного одобрения его кандидатуры в парламенте Казахстана. Для многих экспертов эта перестановка стала сюрпризом, поскольку Смаилова знают в стране как отдалённого от элит человека, как никогда нужного сейчас стране.