Казахские силовики вернули под контроль несколько административных зданий

Здания администраций Жамбылской области и города Семей были освобождены от участников протестов, сообщил 6 января представитель Министерства информации и инфраструктурного развития Казахстана в эфире телеканала «Хабар-24». Силовики также зачистили от вооружённых протестующих здание регионального филиала правящей партии «Нур Отан» и принадлежащее полицейскому ведомству строение в городе Тараз.

В целом ситуация в этих областях под контролем, — сказала ведущая в эфире.

Массовые протесты начались в Казахстане в первые дни нового года из-за резкого повышения цены на газ с 1 января. 4 и 5 января в Алма-Ате произошли столкновения манифестантов с полицией. Силовики применили газ и светошумовые гранаты. Участники акций требуют от властей немедленной «смены политического режима» в стране.

Протестующие захватили алма-атинскую резиденцию главы Казахстана. В штурме приняли участие несколько тысяч человек. До этого пикетчики подожгли здания администрации и прокуратуры. Также захвачен департамент КНБ в Алма-Ате.

В результате режим чрезвычайного положения на фоне непрекращающихся беспорядков введён на территории всего Казахстана.