В Казахстане разоблачили планировавших свержение власти экстремистов

Фото: Vladimir Zhabrikov/ТАСС

Казахстанские спецслужбы задержали планировавших свержение светского строя в стране членов экстремистской группировки, сообщили в Комитете национальной безопасности (КНБ) республики. Как отмечается, ячейки радикалов нейтрализованы в городах Астана, Атырау и Жезказган. Всего задержано двенадцать человек.

По подозрению в пропаганде терроризма, а также создании, руководстве и участии в деятельности экстремистской группы единовременно задержаны 12 ее членов. По версии следствия, они преследовали цель свержения светского строя в Казахстане. Для этого распространяли экстремистскую идеологию и вербовали новых сторонников, — говорится в заявлении.

Во время обысков по местам жительства фигурантов правоохранители изъяли запрещенную литературу и другие вещественные доказательства. Уточняется, что среди задержанных есть ранее судимые граждане, в том числе и за тяжкие преступления. В частности, убийство сотрудника полиции, бандитизм, разбои, грабежи, кражи и изнасилования.

Ранее президент России Владимир Путин назвал Казахстан самым близким союзником Москвы. По его словам, крепкие и доверительные отношения двух стран формировались на протяжении многих лет.