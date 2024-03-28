В Казахстане рассказали, когда ждут визита Си Цзиньпина в Астану Токаев: власти Казахстана ждут визита председателя КНР Си Цзиньпина в июле

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Си Цзиньпин

Власти Казахстана ждут визита председателя КНР Си Цзиньпина в начале июля, сообщил президент страны Касым-Жомарт Токаев, его слова приводит пресс-служба. Он также выразил убеждение, что усилия, направленные на углубление и диверсификацию сотрудничества между странами, будут успешными.

Пользуясь возможностью, я хотел бы передать слова приветствия и уважения председателю Си Цзиньпину. Мы с нетерпением ждем его государственного визита в начале июля в Казахстан, — сказал Токаев.

Он отметил, что Казахстан высоко ценит личный вклад Си Цзиньпина в укрепление добрососедства, многовековой дружбы и вечного всестороннего стратегического партнерства между странами. По его словам, Пекин и Астана выстроили эффективное межгосударственное взаимодействие по всем направлениям.

5 февраля стало известно, что Токаев принял отставку правительства республики. Члены кабмина будут продолжать выполнять свои обязанности вплоть до утверждения нового состава правительства.

Казахстанский адвокат Евгений Яворский считает, что основной причиной смены правительства республики стала значительная критика его деятельности. Он отметил, что данный вопрос давно обсуждался общественностью и такое решение не стало неожиданностью.