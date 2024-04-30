В Казахстане раскрыли схему хищения более $1,9 млн на предприятии В Казахстане выявили хищение почти $2 млн на ураноперерабатывающем предприятии

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Почти $2 млн были похищены при проведении работ по модернизации ураноперерабатывающего предприятия, расположенного на руднике Каратау в Туркестанской области Казахстана, передает ТАСС со ссылкой на заявление казахстанского Агентства по противодействию коррупции. Уточняется, что речь идет о действиях подрядчика в 2019–2021 годах.

Подрядчик подозревается в хищении в 2019–2021 годах 862 млн тенге, выделенных на строительно-монтажные работы в рамках реализации проекта по модернизации ураноперерабатывающего предприятия на руднике Каратау в Созакском районе Туркестанской области, — указано в сообщении.

Отмечается, что расследование велось в отношении бывшего руководства ТОО «Каратау», владельца подрядной организации ТОО Iri building и представителей авторского и технического надзора. Последние, по версии следствия, оказывали пособничество при краже денег, а руководящий состав ТОО «Каратау» обвиняется в халатности. Также известно, что фактический собственник ТОО Iri building объявлен в розыск.

Ранее правоохранительные органы задержали бывшего министра внутренних дел республики Ерлана Тургумбаева по делу о массовых беспорядках 2022 года. В ведомстве уточнили, что чиновника подозревают в превышении полномочий.