В Казахстане призвали открыть гумкоридоры для жителей сектора Газа МИД Казахстана: необходимо открыть гуманитарные коридоры для сектора Газа

Фото: Abed Rahim Khatib/dpa/Global Look Press

Необходимо открыть гуманитарные коридоры для жителей сектора Газа, это первоочередная задача казахстанской дипломатии, заявил глава МИД страны Мурат Нуртлеу на заседании совета министров иностранных дел Организации тюркских государств. По его словам, которые приводит агентство «Казинформ», Астана призывает обе стороны конфликта на Ближнем Востоке к немедленному прекращению огня, им нужно сосредоточиться на мирных переговорах.

Мы присоединяемся к сотрудничеству с международным сообществом и призываем к немедленному прекращению огня. Открытие гуманитарных коридоров для народа Газы является первоочередной задачей казахстанской дипломатии, — сказал Нуртлеу.

Ранее стало известно, что два самолета Ил-76 МЧС России доставят 28 тонн гуманитарного груза в Египет для населения сектора Газа. Отмечается, что лекарственные препараты, гемостатические средства и перевязочные материалы передадут жителям анклава по указанию президента России Владимира Путина.

До этого пресс-служба премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщила, что службы безопасности Израиля контролируют все поставки гуманитарной помощи в Газу. Любые поступления будут немедленно заблокированы, если появится информация, что грузы попадают к палестинскому движению ХАМАС. «Гуманитарная помощь предоставляет Израилю важное поле деятельности для реализации целей войны», уточнили представители власти.