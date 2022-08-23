В Казахстане призвали объявить персоной нон грата посла Украины Совет Ассамблеи народа Казахстана осудил слова посла Украины об убийстве русских

Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

Петр Врублевский

Ассоциация русских, славянских и казачьих организаций Казахстана (АРСК) призвала МИД республики объявить украинского посла Петра Врублевского персоной нон грата из-за его высказываний о русских. Слова дипломата также осудил совет Ассамблеи народа Казахстана, который является консультативно-совещательным органом при президенте страны, сообщает РБК.

АРСК попросила прокуратуру провести проверку в связи распространением слов дипломата в интернете и привлечь к ответственности причастных к этому лиц, сообщил в соцсетях глава организации Владимир Божко.

Подобные заявления несовместимы со статусом посла и дипломатической этикой. Такого рода демарши посягают на мир и согласие в нашей стране, где проживает в мире и дружбе более 120 этносов, в том числе русские и украинцы. В этой связи АРСК требует от МИД Республики Казахстан объявить посла Украины Врублевского персоной нон грата, — написал он в Facebook (деятельность соцсети в РФ запрещена).

Речь идет о призыве убивать как можно больше русских, высказанном Врублевским в беседе с одним из казахских блогеров.

Ранее высказывание украинского посла оценила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, так может говорить только посол террористического режима. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил дать юридическую оценку заявлению Врублевского.