В Казахстане призвали мир отказаться от ядерного оружия Глава МИД Казахстана: ситуация на Украины заставляет задуматься о запрете ядерного оружия

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Взрыв ядерной бомбы в городе

Конфликт на Украины, заставляет задуматься о необходимости запрета ядерного оружия, сообщил министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди в статье для газеты «Литер». Глава МИД отметил, что вероятность использования ядерного оружия сегодня «стала реальней, чем в самые мрачные дни холодной войны».

Нынешний военный конфликт на территории Украины, разговоры о возврате ядерных вооружений и взаимные угрозы применения ядерного оружия заставляют нас, как никогда прежде, задуматься о коллективной уязвимости человечества и о насущной необходимости запрета и ликвидации этого смертоносного оружия, — пишет министр.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что Россия никому не угрожает ядерным оружием, однако все должны знать, что оно у государства есть, и страна будет его применять, если потребуется защищать свой суверенитет. Он подчеркнул, что когда Москва заявляет о наличии у неё ядерного оружия, то страны Запада «цепляют нас» и говорят, что это угрозы.

В мае заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Алексей Журавлёв заявил, что Россия готова первой применить ядерное оружие в том случае, если будет реальная угроза существованию страны.