В Казахстане признали утратившим силу закон о первом президенте республики Парламент Казахстана признал утратившим силу закон о первом президенте республики

Фото: parlam.kz

Депутаты парламента Казахстана 13 января на совместном заседании палат признали утратившим силу закон «О первом президенте Республики Казахстан — елбасы (лидере нации)». Решение было принято большинством голосов, трансляция заседания велась на сайте парламента.

После голосования утратил силу закон, по которому Нурсултан Назарбаев, руководивший республикой почти 30 лет, имел особый статус, пожизненные гарантии и привилегии как первый глава Казахстана.

От сената присутствуют 44 депутата, за — 44, от мажилиса [нижней палаты] присутствуют 93 депутата, за — 93. Постановление принято, — подвел итоги председатель мажилиса Ерлан Кошанов.

Документ обсуждала созданная специально совместная комиссия палат парламента.

Конституционный суд Казахстана 12 января принял постановление, которым закон о первом президенте республики признан утратившим свою силу. Лишение Назарбаева статуса предусматривалось поправками к конституции страны, которые вступили в силу в июне 2022 года.

Политолог Сергей Марков в разговоре с NEWS.ru заявил, что лишение Нурсултана Назарбаева государственных наград является не предупреждением, а местью. По его словам, экс-глава государства уже не обладает тем политическим ресурсом, который был у него даже год назад. Кроме того, политолог считает, что действующий лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев в первую очередь зачистил политическое и ресурсное пространство от ближайших родственников Назарбаева.