В Казахстане приостановили полёты истребителей МиГ-31

https://static.news.ru/photo/1b9a21fe-8077-11ea-99ea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полёты истребителей-перехватчиков МиГ-31 приостановили в Казахстане после крушения воздушного судна данного типа в Карагандинской области. Об этом на брифинге в Нур-Султане сообщил главнокомандующий силами воздушной обороны республики Нурлан Орманбетов.

Полёты самолётов МиГ-31 в Казахстане приостановлены до выяснения причин крушения, — сказал Орманбетов.

Как писал NEWS.ru, вечером 16 апреля военный истребитель МиГ-31 упал во время выполнения планового полёта по подготовке к несению боевого дежурства близ Караганды. Пилотам удалось катапультироваться, их госпитализировали. В Минобороны Казахстана сообщили, что после взлёта в одном из двигателей начался пожар.