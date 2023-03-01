В Казахстане предложили сменить советские названия областей Глава Улытауской области Казахстана предложил сменить советские названия областей

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Памятник Ленину

Глава Улытауской области Казахстана Берик Абдыгалиулы предложил на республиканской научно-практической конференции переименовать ряд областей, получивших названия в советское время, сообщает портал Tengrinews.kz. По словам Абдыгалиулы, Западно-Казахстанскую, Восточно-Казахстанскую, Северо-Казахстанскую и Павлодарскую области следует переименовать соответственно в области Акжайык, Алтай, Кызылжар и Баянауыл - в честь священных земель с тысячелетней историей. Это можно сделать по примеру Улытауской области, которую изначально предлагали назвать Центрально-Казахстанской.

Не только Улытау, но и области Жетысу и Абай были названы в честь казахских священных земель и великой личности. Это тоже хорошее и вдохновляющее событие. Эту тенденцию нам обязательно нужно продолжить, - сказалон.

Ранее в Казахстане официально вступили в силу новые правила въезда и пребывания иммигрантов, в том числе для граждан стран Евразийского экономического союза. Согласно поправкам, граждане других стран, включая россиян, не смогут пересекать границы государства для обновления сроков легального пребывания. Право на пребывание в стране в течение 90 дней будет распространяться на период 180 календарных дней.