В Казахстане предложили готовить резервистов-добровольцев Мажилис Казахстана обсудит проект о новом виде воинской службы — в резерве

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Ермурат Бапи

В Казахстане предложили ввести с 2025 года новый вид воинской службы — в резерве, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента страны (мажилиса). Обсуждение соответствующего законопроекта намечено на 15 ноября. Авторы инициативы утверждают, что в случае введения такой службы отпадет необходимость в проведении долгого мобилизационного процесса. Резерв предполагается комплектовать из числа граждан, добровольно изъявивших желание служить.

Мобилизация в случае военной угрозы — это призыв в армию через военкоматы, формирование новых частей, обучение новобранцев, очень долгий процесс. А при наличии резервистов армия получает быструю возможность дополнительно укомплектовать соответствующую бригаду, полк, батальоны, — рассказал депутат Ермурат Бапи.

Добровольцев будут набирать в готовые воинские формирования, по тревоге резервисты должны прибыть в свою воинскую часть и приступить к решению боевых задач.

Согласно законопроекту, попасть в резерв смогут совершеннолетние граждане Казахстана, прошедшие медкомиссию и «специальную проверку». Предполагается, что новобранцами станут люди, ранее уже завершившие срочную службу или закончившие краткосрочные курсы военной подготовки, а также выпускники военных кафедр при вузах. Женщин также будут набирать на службу в резерв, они смогут претендовать на позиции связистов, медицинского персонала, специалистов по финансам.

За бойцами резерва будет закреплено личное оружие, они будут служить на территории области проживания. С каждым резервистом Минобороны заключит контракт сроком на три года. На первом этапе планируется набрать порядка двух тысяч человек.

Ранее в Израиле объявили о начале мобилизации в войска ультрарелигиозных иудеев, которые в обычное время освобождены от воинской повинности. По словам представителя ЦАХАЛ Даниэля Хагари, от этой категории населения после начала эскалации палестино-израильского конфликта поступило более двух тысяч просьб принять на службу в армию. Он также указал на общую высокую активность резервистов, намеренных вступить в ряды боевых подразделений в условиях военного времени.

В свою очередь российский сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин допускал возможность призыва резервистов в России, учитывая участие стран НАТО в конфликте на Украине. По его словам, вторая волна мобилизации, в отличие от первой, должна пройти быстро по примеру Израиля.