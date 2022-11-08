В Казахстане предложили давать гражданство только знающим казахский язык Власти Казахстана предложили отказывать в предоставлении гражданства не владеющим казахским языком

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

В Казахстане предложили отказывать в предоставлении гражданства тем, кто не владеет казахским языком, сообщает EADaily со ссылкой на заявление премьер-министра республики Алихана Смаилова. Как пояснил политик, власти страны разработали поправки в законодательство, согласно которым незнание государственного языка наряду с незнанием основ истории и национального законодательства может рассматриваться как дополнительное основание для отказа в приеме и восстановлении в гражданстве.

В настоящее время разработаны поправки в закон «О гражданстве Республики Казахстан», предусматривающие незнание государственного языка, основ истории и национального законодательства в качестве дополнительного основания для отказа в приеме и восстановлении в гражданстве, а также направленные на предупреждение фактов двойного гражданства, — заявил Смаилов.

В запросе депутатов нижней палаты парламента Казахстана также были подняты вопросы, касающиеся проверки двойного гражданства переселенцев и принятия в этом контексте правовых мер.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ранее подписал шесть законов по итогам июньского референдума о внесении изменений и дополнений в конституцию республики. Новые законы предполагают сокращение отдельных полномочий главы страны в отношении местных исполнительных органов и Высшего судебного совета, сокращение президентской квоты в парламенте, а также введение отдельных ограничений в период нахождения в должности президента.