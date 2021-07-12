В Казахстане правоохранители взяли под контроль все здания мэрий

Силовики с автоматами на площади Республики перед зданием акимата в Алма-Ате

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Под контроль правоохранительных органов Казахстана взяты здания всех акиматов (мэрий) и отделений полиции. Об этом сообщил телеканал «Хабар 24».

Все здания городских и районных акиматов, а также отделений полиции по республике взяты под контроль... также сообщили в МВД, — сообщила ведущая в прямом эфире телеканала.

Массовые протесты начались в Казахстане в первые дни нового года из-за резкого повышения цены на газ. С 4 января в Алма-Ате происходят столкновения манифестантов с полицией. Участники акций требуют от властей немедленной смены политического режима в стране.

Режим чрезвычайного положения на фоне беспорядков был введён на всей территории Казахстана. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в республику после соответствующего обращения главы Казахстана.

Ранее казахские бизнесмены призвали создать добровольные народные дружины, которые займутся защитой малого и среднего бизнеса от действий мародёров. Предприниматели обратились к нацапалате с просьбой согласовать формирование дружин с комендантами городов.

По данным СМИ, в результате протестов в Казахстане предприниматели понесли убытки на сумму 45 млрд тенге (7,6 млрд рублей)