В Казахстане построят завод по производству российской вакцины от COVID-19

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев договорился с российским коллегой Владимиром Путиным о строительстве завода по производству российской вакцины от коронавирусной инфекции.
Токаев сообщил об этом в ходе совещания по мерам борьбы с распространением коронавируса,
Ранее наличие планов по совместному производству вакцины на территории Казахстана подтвердили в Кремле. Путин и Токаев обсуждали эту тему в ходе телефонной беседы.
В настоящее время фазу клинических испытаний проходят вакцины «Спутник V» института имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» научного центра «Вектор» и препарат центра РАН имени Чумакова. Токаев не уточнил, какую именно разновидность будут производить в Казахстане.
О регистрации вакцины «Спутник V» Путин сообщил 11 августа. Токаев был одним из первых, кто поздравил Москву с этим событием, писал NEWS.ru.