В Казахстане построят завод по производству российской вакцины от COVID-19

https://static.news.ru/photo/5c90aff8-2814-11eb-912f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев договорился с российским коллегой Владимиром Путиным о строительстве завода по производству российской вакцины от коронавирусной инфекции.

Токаев сообщил об этом в ходе совещания по мерам борьбы с распространением коронавируса, передаёт RNS. Правительство страны уже приступило к переговорам с потенциальными инвесторами, которые могут частично профинансировать строительство такого важного для Казахстана объекта. Глава государства подчеркнул важность продолжения работы «по всем направлениям обеспечения биологической безопасности».

Ранее наличие планов по совместному производству вакцины на территории Казахстана подтвердили в Кремле. Путин и Токаев обсуждали эту тему в ходе телефонной беседы.

В настоящее время фазу клинических испытаний проходят вакцины «Спутник V» института имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» научного центра «Вектор» и препарат центра РАН имени Чумакова. Токаев не уточнил, какую именно разновидность будут производить в Казахстане.

О регистрации вакцины «Спутник V» Путин сообщил 11 августа. Токаев был одним из первых, кто поздравил Москву с этим событием, писал NEWS.ru.