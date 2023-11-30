В Казахстане посоветовали депутату Госдумы Федорову обратиться к психиатру Мажилис направил депутата Федорова к психиатру из-за высказываний о Казахстане

Фото: Жумабеков Жаслан/parlam.kz

Марат Башимов

Депутат мажилиса (нижней палаты парламента) Казахстана Марат Башимов обрушился с критикой на российского коллегу Евгения Федорова из-за его высказываний о приговоре членам группы «Народный совет Петропавловска» по делу о сепаратизме. Казахстанский парламентарий заявил, что у депутата Госдумы «интеллект 13-летнего мальчика», и посоветовал ему обратиться к психиатру. Фрагмент выступления казахстанского парламентария опубликован в Telegram-канале мажилиса.

Трудно комментировать провокации депутата Госдумы с интеллектом 13-летнего мальчика, но я очень постараюсь. Словоблудие Федорова противоречит истории. Все психологические травмы Федорова и ему подобных необходимо решать не в СМИ и парламенте, а на кушетке у психиатра, — сказал он.

Башимов подчеркнул, что Казахстан обрел независимость и получил международное признание, а потому не имеет комплексов перед своим советским прошлым. Он призвал российских коллег думать о своих высказываниях на острые политические темы, отметив, что общие воспоминания России и Казахстана остались в учебниках истории. Парламентарий также напомнил о позиции президента РФ Владимира Путина по данному вопросу, пояснив, что российский лидер неоднократно заявлял об уважении, признании суверенитета и территориальной целостности республики.

В казахстанском Петропавловске 28 ноября вынесли приговор четырем участникам просоветской группы «Народный совет». Их признали виновными в сепаратизме и приговорили к лишению свободы на срок от семи до девяти лет. Суд установил, что осужденные не признают легитимность и законность создания государства Казахстан и отрицают его независимость.

Депутат Госдумы Евгений Федоров, комментируя приговор участникам группы, заявил, что считает спорным образование государства Казахстан. По его словам, выход республики из СССР противоречит международному праву. Парламентарий призвал ввести определенные ограничения в отношении страны, например взять с нее обязательство о невступлении в НАТО.