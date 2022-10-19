Услуги проституток в Казахстане подорожали из-за наплыва россиян «Экспресс К»: проститутки Казахстана стали повышать цены из-за наплыва россиян

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В Казахстане проститутки стали повышать цены на свои услуги из-за наплыва россиян, сообщило местное издание «Экспресс К». Ранее местный житель пожаловался, что если в сентябре это обходилось в среднем в 15-20 тысяч тенге за час (2,6 тысячи рублей), то сейчас стоит 40-50 тысяч тенге и выше, «жрицы любви» подтвердили корреспонденту эту информацию.

Если все поднимают цены, чем мы хуже? Да, в сентябре час со мной стоил 20 тысяч, сейчас — 40 тысяч. И ничего, клиентов меньше не стало. Насчет россиян не знаю, я же паспорт у них не спрашиваю, — заявила работница секс-индустрии.

Ранее сбежавший от мобилизации в Казахстан россиянин Сергей Ю., рассказал, что цены на жилье в Казахстане после объявления частичной мобилизации в России «заметно взвинтились». По словам мужчины, он снимает трехкомнатную квартиру вместе с пятью товарищами. Жилье обходится им в 40 тысяч рублей. Местные говорят, что это примерно в три раза дороже, чем они сдавали раньше, добавил россиянин.

Ранее за запрет на выезд из страны для граждан призывного возраста выступил сенатор от Крыма Сергей Цеков. Он заявил, что исключения могут быть сделаны только для лиц, не годных к воинской службе и выезжающих по медицинским показаниям. Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев в свою очередь высказался против данной меры, назвав ее нарушением прав человека.