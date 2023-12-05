В Казахстане ответили на вопрос о влиянии «Слова пацана» на рост насилия Министр Нурбек: власти Казахстана изучают ситуацию вокруг сериала «Слово пацана»

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Министерство науки и высшего образования Казахстана изучает информацию и ситуацию вокруг российского сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», заявил глава ведомства Саясат Нурбек. По его словам, которые передает NUR.KZ, преждевременные выводы о возможном влиянии киноленты на рост насилия делать не надо.

Касательно сериала несколько заявлений было и в самой РФ сделано, мы сейчас изучаем этот вопрос, каких-то преждевременных выводов делать не хотим, — отметил Нурбек.

Он подчеркнул, что не смотрел сам сериал ввиду отсутствия на это времени. Министр просвещения республики Гани Бейсембаев, в свою очередь, отметил, что выступает против всякого рода насилия. По его словам, относительно этого вопроса должна быть нулевая терпимость.

Мы против всякого рода насилия, поэтому, конечно, должна быть нулевая терпимость, но касаемо данного вопроса идет изучение. Как вам известно, насколько я осведомлен, даже страна-производитель уже рассматривает этот вопрос у себя в стране, — заявил Бейсембаев.

Сценарист «Слова пацана» Андрей Золотарев ранее заявил, что нет причин запрещать сериал Жоры Крыжовникова. Комментируя претензии к ленте, он подчеркнул, что сюжет как раз объясняет зрителям, почему нельзя становиться на путь криминала.