В Казахстане ответили на слухи о сотрудничестве с Украиной Посол Казахстана Абаев назвал фейком сообщения о контактах с Киевом по обороне

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Даурен Абаев

Сообщения о контактах Астаны и Киева в оборонной сфере являются слухами и фейками, заявил посол Казахстана в России Даурен Абаев. По его словам, которые приводит ТАСС, к этим сведениям нужно относиться соответствующим образом.

Этот фейк, который мы сразу опровергли, успел распространиться, и даже достаточно серьезные издания его перепечатали, не проверив, — заявил Абаев.

Он добавил, что Казахстан и Россия являются союзниками. Отношения между странами строятся на взаимопонимании, которое достигнуто на самом высоком политическом уровне, подчеркнул посол.

В начале марта ряд СМИ распространил сведения о том, что украинская государственная компания «Укрспецэкспорт» обсуждает с коллегами из Казахстана закупки военной продукции, произведенной в России. В частности, утверждалось, что Киеву могут передать комплектующие к парашютно-тормозным системам ПГК-10 для самолетов Су-24 и МиГ-29. Также указывалось, что если сделка состоится, то выгодное Астане экономическое сотрудничество с Москвой может пошатнуться.

В этой связи назывались зарегистрированные в Астане компании TOO Navico, BSKey company, TOO «ИГТ», ИА «Сыздыков Т. С». По имеющимся данным, украинская сторона планировала направить продукцию российского ВПК на нужды ВСУ.