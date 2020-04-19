В Казахстане от коронавируса скончались ещё два человека

https://static.news.ru/photo/e39f3408-8268-11ea-9594-fa163e074e61_660.jpg Фото: gov.kz

Ещё два пациента, у которых диагностировали коронавирус, скончались в Казахстане за минувшие сутки. Таким образом, общее число случаев смерти от заболевания в стране увеличилось до 19.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики. По её данным, также за последние 24 часа в стране выявлены 35 новых случаев заражения.

Зарегистрировано еще 35 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них: в Северо-Казахстанской области - 1, Кызылординской области - 1, Западно-Казахстанской области - 16, Алматинской области - 3, в Шымкенте - 5, Туркестанской области - 3, в Алматы – 6, — говорится в сообщении.

На данный момент в Казахстане зафиксировано 1711 случаев COVID-19. 401 пациент выздоровел и выписан из больниц, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что власти Мордовии намерены ужесточить меры по противодействию распространению COVID-19, обязав носить маски покупателей в магазинах и пассажиров в общественном транспорте.