Минздрав Казахстана опроверг сообщения о захвате военной биолаборатории

В Минздраве Казахстана опровергли появившуюся в соцсетях и мессенджерах информацию о захвате группой неизвестных лиц военной биолаборатории, расположенной под Алма-Атой. В ведомстве заверили, что объект по-прежнему охраняется.

Это неправда. Объект находится под охраной, — заявили в Минздраве.

В оперштабе Казахстана также отметили, что сообщения о захвате биолаборатории неизвестными не соответствуют действительности, как и предположения об утечке опасных патогенов.

Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что возле биолаборатории под Алма-Атой были замечены люди в костюмах химзащиты, проникшие в здание через разбитое окно.

Ранее сообщалось, что в Казахстане начался новый этап контртеррористической операции. Вокруг Алма-Аты размещено 13 блокпостов для предотвращения бегства боевиков из города. Все подозреваемые задерживаются силовиками.

Массовые протесты начались в Казахстане 2 января из-за резкого повышения цены на газ. С 4 января в Алма-Ате и ряде других городов происходят столкновения манифестантов с полицией. Участники акций требуют от властей немедленной смены политического режима в стране.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к главам государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с просьбой оказать содействие Казахстану в преодолении «террористической угрозы». Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в республику миротворческие силы.