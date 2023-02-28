В Казахстане оценили угрозы со стороны России Глава МИД Казахстана заявил, что не видит угроз со стороны России

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Мухтар Тлеуберди

Казахстан не видит каких-либо угроз и рисков со стороны России, заявил глава МИД республики Мухтар Тлеуберди, передает РИА Новости. Он добавил, что Астана не позволит использовать свою территорию для вторжения или осуществления обхода санкций.

Мы на данный момент не видим, не ощущаем каких-либо рисков или угроз со стороны РФ, — сказал Тлеуберди.

Он подчеркнул, что Казахстан является членом ЕАЭС, ОДКБ, СНГ наряду с другими государствами, которые граничат с Россией или же находятся в этом регионе. Астана рассматривает взаимоотношения с Россией в качестве альянса, который функционирует в рамках этих многосторонних структур.

Что же касается двустороннего сотрудничества, у нас имеется солидная правовая база, — резюмировал министр.

Правительство Казахстана ранее приняло окончательное решение о зaкрытии торгового представительства в России. В пресс-службе Минторговли и интеграции заявили, что этот шаг предпринят в рaмках оптимизации и с учетом высокого уровня взаимодействия с РФ.

Депутат Константин Затулин заявил, что предлoжение Казахстана закрыть торговое представительство в России связано с желанием сохранить связи с Западом. Он считает, что Казахстан пытаeтся маневрировать, как он делал и до начала спецоперации. Помимо того, страна может опасаться попасть под раздачу санкций, отметил депyтат.