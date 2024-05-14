В Казахстане оценили риск введения экономических санкций странами Запада Экс-советник министра энергетики: санкции Запада против Казахстана неизбежны

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Страны Запада однозначно введут экономические санкции в нефтегазовой отрасли против Казахстана, заявил бывший советник министра энергетики Казахстана Олжас Байдильдинов на IV Центральноазиатской конференции международного дискуссионного клуба «Валдай». По его словам, которые приводит ТАСС, республике нужно быть к этому готовой.

Санкции против Казахстана будут внедрены. Более того, будет однозначно введен потолок цен на российскую нефть, и он будет сверхвыгоден Европе, поскольку они (европейцы. — NEWS.ru) сами добывают эту нефть, сами по оговоренному потолку будут поставлять ее на свои же нефтеперерабатывающие заводы и будут иметь гораздо больше, чем имеют сейчас, — сказал он.

Байдильдинов призвал руководство Казахстана действовать превентивно, отметив, что у республики нет другого выбора. По его словам, властям необходимо как можно скорее приступить к разработке антикризисных мер, чтобы минимизировать ущерб.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин на открытии IV Центральноазиатской конференции клуба «Валдай» заявил, что лидеры стран Центральной Азии наверняка осознают риски чрезмерного сближения с Западом и присоединения к антироссийским санкциям. По его словам, недружественные страны стремятся внести разлад во взаимоотношения России с центральноазиатскими партнерами.