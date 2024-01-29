Несколько десятков захоронений сибирской язвы обнаружили в Казахстане

Фото: Sigrid Gombert/imagebroker/Global Look Press

В Жетысуской области Казахстана обнаружили более 30 бесхозных мест захоронения очагов сибирской язвы, пишет EADaily со ссылкой на информацию региональной природоохранной прокуратуры. При их организации не были приняты меры по изолированию очагов инфекции. Там также отметили, что должностные лица допустили 33 тысячи нарушений в ходе вакцинации животных.

Должностными лица в сфере ветеринарии в масштабах области допустили 33 тысячи нарушений в ходе вакцинации животных, а также 526 фактов увода физических и юридических лиц от административной ответственности, — говорится в сообщении прокуратуры.

Кроме того, было выявлено четыре факта использования работниками поддельных дипломов в учреждениях ветеринарии. Еще 124 сотрудника ветеринарии занимали должности, которые не соответствовали их опыту и уровню образования. К дисциплинарной ответственности привлекли более 100 должностных лиц.

Стихийный скотомогильник обнаружили неподалеку от села Малая Минуса Красноярского края. Местные жители опасаются, что трупный яд может отравить землю, воду и привлечь хищников. Территория, где устроили скотомогильник, никак не огорожена. Местные фермеры утверждают, что трупы хотели сжечь, но по какой-то причине оставили гнить. В связи с этим по округе распространился смрад.