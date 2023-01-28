В Казахстане не завели ни одного дела в селе, где никто не пьет алкоголь МВД Казахстана: в трезвом селе Ковыльное за последние годы не совершено ни одного преступления

Фото: петропавловск.kz

В селе Ковыльное на севере Казахстана местный участковый Даулет Молдахметов не зарегистрировал ни одного хулиганства или другого правонарушения, совершенного в состоянии опьянения за последние годы, сообщает пресс-служба областного департамента полиции. По решению старейшин, жители отказались от употребления алкоголя. Теперь в селе нет подучетных полиции лиц, люди не боятся отпускать детей на прогулки и не запирают двери, уверяют в полиции.

Сельские улицы хорошо освещены и находятся под наблюдением 130 видеокамер. Более того, политику трезвости директор местного предприятия ТОО «Акселеу» (на нем работают большинство сельчан, — Прим. NEWS.ru) Серик Малаев начал проводить больше 10 лет назад, организуя на все праздники безалкогольные мероприятия. Отказ сельчан от спиртного стал логичным завершением инициативы, — говорится в сообщении департамента.

Участковый в Ковыльном занимается профилактикой интернет-мошенничества, контролирует соблюдение правил благоустройства и следит за тем, чтобы жители не отправляли скотину на вольный выпас.

Всего в селе Ковыльное живут 400 человек. Оно стало третьим в регионе, где местное сообщество провозгласило отказ от употребления алкоголя.

В 2020 году первое «трезвое село» появилось и в России. Им стало село Ульяновка Забайкальского края. Российская инициатива отличается тем, что в ней не провозгласили отказ от спиртного на уровне гражданской воли, а запретили его продажу законом. На въезде в село установили баннер, где указано, что оно является зоной трезвости.

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко отметил, что эта инициатива в Забайкалье появилась «не от хорошей жизни». Он считает, что основными двигателями этого решения стали женщины, которые устали «видеть это мурло». Также он напомнил, что продажа алкоголя законодательно запрещена в Чечне и Ингушетии.