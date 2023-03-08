В Казахстане назвали справедливую для Астаны цену на нефть Глава Минэнерго Акчулаков: $65 за баррель является справедливой ценой на нефть

Фото: eye ubiquitous/hutchison/Global Look Press

Министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков заявил, что в республике считают для себя справедливой цену от $65 за баррель. Возможные скачки мировых цен на топливо во многом будут зависеть от развития ситуации на Украине, отметил он в беседе с РИА Новости.

Все [цены] зависят от того, как будет развиваться ситуация [на Украине]. Единственное, справедливый коридор зависит от каждой страны. В случае с Казахстаном это должно быть более 65 долларов за баррель, — подчеркнул министр.

Торговый представитель РФ в Казахстане Андрей Бабко ранее заявил, что власти Казахстана и России наращивают сотрудничество в области промышленной кооперации. По его словам, в Казахстане уже реализовали более 50 проектов стоимостью более $1,3 млрд.

Ранее агентство Bloomberg заявило, что российские нефтяные компании получили намного больше денег за продажу сырья за границу, чем должны были после введения потолка цен. По его данным, при установленном пороге в $60 за баррель Москва торговала нефтью по средней цене в $74.