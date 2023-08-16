В Казахстане научились влиять на погоду Казахстанские ученые разработали систему вызова дождя

Фото: Баранов Владимир/Global Look Press

Специалисты Южно-Казахстанского университета имени Ауэзова создали технологию вызова дождя, сообщает EADaily со ссылкой на местные СМИ. По словам ученых, дождевые облака в ясном небе формируются путем отправки в атмосферу отрицательно заряженных ионов.

Технология поможет вызвать дожди в необходимом количестве, что в свою очередь, поможет в регулировке климата. Такие технологии сегодня применяются в полупустынных зонах таких государств, как Иран и Пакистан, где наблюдается засуха, − говорится в сообщении Министерства науки и высшего образования Казахстана.

Как отмечает издание, если раньше крупные засухи случались в мире в среднем раз в десять лет, то сегодня их частота увеличилась почти вдвое, представляя собой реальную глобальную угрозу. В связи с этим казахстанские ученые предложили свой вариант решения этой проблемы.

Ранее кандидат физико-математических наук Александр Ганьшин предупредил, что климатическое явление Эль-Ниньо — волна теплой воды и воздуха в Тихом океане, возникающая каждые несколько лет — может стать причиной экстремальных погодных явлений. Ученый уточнил, что пик нынешнего феномена должен прийтись на декабрь 2023 года и январь 2024 года. По предварительным прогнозам, сильное влияние Эль-Ниньо окажет на Чили, Перу и Эквадор.