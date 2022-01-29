В Казахстане задержали подозреваемого в погроме на православном кладбище

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Правоохранительные органы Казахстана задержали виновника в погроме православного кладбища в казахстанском городе Уштобе. Подозревается 34-летний горожанин, страдающий психическим расстройством, сообщил новостной портал страны Zakon.kz. Его причастность к совершению актов вандализма подтверждается свидетельскими показаниями.

Ранее сообщалось о погроме на православном кладбище в Алма-Атинской области Казахстана. Неизвестные сломали ограды могил и вырывали надгробные кресты. Всего было испорчено по меньшей мере 14 мест захоронений.

В разрушении мест захоронений подозревается 34-летний житель города Уштобе, страдающий психическим расстройством. Причастность задержанного к уголовному правонарушению подтверждается свидетельскими показаниями и результатами экспертиз, — заявили в МВД страны.

Ранее стало известно, что кладбище осквернили 16 января, но поиск виновных начался лишь 29 января, после публикаций российских СМИ о содеянном. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев лично поручил главе МВД Тургумбаеву найти причастных к разрушению могил и оград на кладбище в Алма-Атинской области.