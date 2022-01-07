В Казахстане начался новый этап контртеррористической операции по восстановлению законности и правопорядка. Вокруг Алма-Аты размещены 13 блокпостов для предотвращения бегства боевиков. Об этом телеканалу «Хабар 24» сообщил исполняющий обязанности главы МВД республики Ерлан Тургумбаев.

Мы досматриваем автомобили, проверяем документы. Всех подозреваемых задерживают и доставляют к нам в штаб, — рассказал он о ходе операции.

Отмечается, что боевики похитили много военной амуниции и для маскировки могут быть одеты в форму. Для того чтобы не подстрелить своих, военнослужащие и курсанты, дежурящие на блокпостах, носят белые повязки.

Все силовые подразделения в Алма-Ате остаются в полной боевой готовности. Продолжают действовать режим чрезвычайного положения и комендантский час.

Ранее в администрации Алма-Аты заявили, что ситуация в городе стабилизируется. Однако ещё есть вспышки ожесточённого сопротивления со стороны протестующих.

Массовые протесты начались в Казахстане 2 января из-за резкого повышения цены на газ. С 4 января в Алма-Ате и ряде других городов происходят столкновения манифестантов с полицией. Участники акций требуют от властей немедленной смены политического режима в стране.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к главам государств ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности) с просьбой оказать содействие Казахстану в преодолении «террористической угрозы». Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в республику миротворческие силы.