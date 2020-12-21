В Казахстане началось производство вакцины «Спутник V»

https://static.news.ru/photo/5bbc854a-434c-11eb-8516-fa163e074e61_660.jpg Фото: sputnikvaccine.com

В Казахстане заработало производство по созданию российской вакцины от коронавируса «Спутник V». На открытии Карагандинского фармацевтического комплекса присутствовал премьер-министр страны Аскар Мамин.

Премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин посетил Карагандинский фармацевтический комплекс, где дал старт производству вакцины «Спутник V» в рамках реализации договорённостей между президентами Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым и Российской Федерации Владимиром Путиным, — приводит РИА Новости сообщение правительства Казахстана.

Премьер отметил важность локализации производства препарата на территории Казахстана. Он добавил, что это позволит начать массовую вакцинацию жителей страны от COVID-19 в феврале 2021 года. Также председатель правительства назвал категории граждан, которые смогут получить прививку препаратом «Спутник V» в приоритетном порядке.

Массовая вакцинация «Спутник V», произведённой в Казахстане, начнётся в феврале 2021 года. В первую очередь на добровольной основе будут привиты медицинские работники, педагоги, студенты, сотрудники правоохранительных органов, контингент медико-социальных учреждений, а также представители групп риска с хроническими заболеваниями, — сказал Мамин.

Ранее NEWS.ru сообщал, что с 25 декабря власти Казахстана ужесточат карантинные ограничения в связи с распространением коронавирусной инфекции. До 5 января включительно в стране будут запрещены все зрелищные, спортивные и другие массовые мероприятия, включая новогодние утренники и корпоративы.

В Нур-Султане отметили, что ситуация с COVID-19 находится под контролем, однако сохраняется риск ухудшения ситуации.