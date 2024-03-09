В Казахстане начали расследование из-за убийства двух боевиков в России КНБ Казахстана начал расследование убийства подозреваемых в терроризме в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Комитет национальной безопасности Казахстана начал проверку информации о ликвидации российскими силовиками двух казахстанцев, которые пытались организовать теракт в РФ, сообщили в пресс-службе ведомства. В КНБ отметили, что расследование проходит в тесном контакте с ФСБ России в рамках действующих каналов сотрудничества. В ведомстве подтвердили, что подозреваемые действительно имели казахстанские паспорта. Также мужчины выезжали из страны на территорию России.

СМИ опубликована информация о ликвидaции силовыми структурами России двух граждан Казахстaна при попытке организации теракта в РФ. По указанному факту КНБ вeдется досудебное расследованиe, — говорится в сообщении.

Ранее сотрудники Федеральной службы безопасности России предотвратили нападение террористов с огнестрельным оружием на синагогу в Москве. Злоумышленников ликвидировали при задержании в Калужской области. Они были последователями международной террористической организации ИГИЛ (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) в Афганистане — «Вилаят Хорасан» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).