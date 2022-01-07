В Казахстане начали расследование из-за роста цен на газ

В Казахстане Агентство по защите и развитию конкуренции (АЗРК) начало раследование в отношении предпринимателей, продающих сжиженный газ. Их подозревают в сковоре. Об этом сообщается на сайте агентства.

В отношении 180 продавцов сжиженного газа начали расследование по подозрению в сговоре. <...> Итоги расследования будут завершены в течение 20 дней, — говорится в сообщении.

В агентстве уточнили, что расследование ведётся в отношении бизнесменов в 11 регионах Казахстана, включая столицу. По информации АЗРК, при росте цены на реализацию сжиженного природного газа в размере 1,6% субъекты повышали стоимость на 5,3%.

При этом пять расследований уже завершены. В результате удалось установить, что, например, АО «СНПСзАктобемунайгаз» увеличило стоимость газа на торгах на 120% от базовой. К ответственности привлечены также газосетевые организации, которые отказались от реализации газа частным владельцам заправок, не имея на то веских оснований. Штрафы в отношении нарушителей составили от 2 до 160 млн тенге (от 338 000 до 27 млн рублей).

Массовые протесты начались в Казахстане в первые дни нового года из-за резкого повышения цены на газ. С 4 января в Алма-Ате происходят столкновения манифестантов с полицией. Участники акций требуют от властей немедленной смены политического режима в стране.

Режим чрезвычайного положения был введён на всей территории Казахстана. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в республику после соответствующего обращения главы Казахстана.