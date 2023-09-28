В Казахстане начал массово гибнуть скот

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В Жамбылской области Казахстана от неизвестной болезни начал массово гибнуть скот. Животные приходят с пастбищ вялыми, отказываются пить и есть. В селе Майтобе Таласского района погибло уже около 100 баранов и 10 коров, пишет EADaily. Руководитель ветеринарной станции Таласского района Жамбылской области Казахстана Жаркын Калмаханов отметил, что пока точный диагноз не установлен.

Были взяты пробы, отправлены в ветеринарную лабораторию. Пока точного диагноза нет. Подозреваем, что это лептоспироз — инфекционное заболевание. Но это не точно. Пока что-то делать смысла нет, может исказиться картина. Результаты будут готовы через одну-две недели, — пояснил Калмаханов.

Как уточняет издание, у всех животных были одни и те же симптомы. Среди них высокая температура, моча с кровью и отказ от воды и пищи. Владельцы отмечают, что в какой-то момент животные начали падать прямо в загонах. Еще часть скота находят на пастбищах мертвыми.

Ветеринары пытаются установить причину падежа скота. Местные жители настаивают на проведении дезинфекции в округе. Больных животных пытаются отделить от здоровых. При этом сами хозяева боятся подходить к скоту и иногда даже отказываются доить коров.

Птичий грипп в августе обнаружили на птицефабрике «Башкирская» под Уфой. Специалисты Башкирской научно-производственной ветеринарной лаборатории провели исследования доставленных проб.