Мужчина возложил траурный венок к закрытому «Макдоналдсу» в Казахстане

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мужчина возложил траурный венок к закрывшемуся ресторану сети «Макдоналдс» в казахстанском Костанае, передает Telegram-канал полиции республики. Злоумышленника задержали сотрудники правоохранительных органов. Он подчеркнул, что принес венок к заведению после того, как поспорил с другом.

Полицейские задержали мужчину, который возложил траурный венок к зданию ресторана быстрого питания в Костанае, — говорится в сообщении.

В управлении полиции Костаная заявили, что в отношении нарушителя составлен административный протокол по статье «Мелкое хулиганство». Его дальнейшую судьбу определит суд.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что сеть «Макдоналдс» намерена закрыть свой бизнес в Казахстане. В компании объяснили данное решение нарушением цепочек поставок и проблемами с закупками мяса в России.

Затем в «Макдоналдсе» заявили, что возобновят работу в Казахстане под новым названием. Представители сети подтвердили, что рестораны быстрого питания прекратят работу под привычным брендом из-за ограничений в поставках.

Пресс-служба компании пообещала сохранить стандарты качества выпускаемой продукции вместе с разнообразным меню и гостеприимным сервисом. О возобновлении работы точек фастфуда объявят в ближайшее время, уточнили в «Макдоналдсе».