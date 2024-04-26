В Казахстане может пройти встреча глав МИД Армении и Азербайджана Бадалян: Казахстан предложил провести встречу глав МИД Армении и Азербайджана

Ереван рассматривает возможность встречи глав МИД Армении и Азербайджана в Казахстане, заявила пресс-секретарь армянского министерства Ани Бадалян. По ее словам, которые приводит «Sputnik Армения», с таким предложением выступила казахстанская сторона. Встреча состоится как только будет достигнута договоренность о ней, добавила она.

Армения рассматривает и поддерживает те посреднические усилия или площадки для ведения переговоров, которые действительно направлены на достижение прочного мира на Южном Кавказе, — отметила она.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва поддерживает урегулирование всех вопросов касательно делимитации границы между Арменией и Азербайджаном исключительно политико-дипломатическими методами. Она подчеркнула, что РФ готова содействовать странам в этом вопросе. По ее словам, договоренности между странами должны носить устойчивый, сбалансированный и взаимоприемлемый характер, а также служить основой для достижения прочного мира в регионе.

Баку и Ереван 19 апреля пришли к соглашению о первом этапе делимитации в Тавушской области. Стороны условились, что весь процесс будет опираться на Алма-Атинскую декларацию от 1991 года.

Кроме того, президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил, что Армения может быть получателем азербайджанского газа. По его словам, иметь такого рода сотрудничество было бы естественно, учитывая близость инфраструктуры.