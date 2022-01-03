В Казахстане митингующие пошли на штурм администрации Мангистауской области

В Мангистауской области Казахстана митингующие пытаются штурмом взять здание акимата. На кадрах, опубликованных Telegram-каналом «Раньше всех», видно, как большие группы людей движутся в сторону администрации, крича и размахивая флагами.

Очевидцы сообщают, что в Актау появились вооружённые силовики с щитами и в защитной амуниции. Также отмечается, что жители Мангистауской области на внедорожниках блокируют в степи военную технику. В Кызылорде идут жёсткие задержания.

В Казахстане новый год начался с волны антиправительственных выступлений, разгоревшихся из-за недовольства внезапным ростом цен на сжиженный газ. Несмотря на то что очагом стала расположенная на западе страны Мангистауская область, протестный потенциал дал знать о себе и в других районах республики.

Массовые демонстрации начались с нефтеносного города Жанаозен. Участники протестных акций выступили с требованием понизить цену на сжиженный газ, которая, по их словам, внезапно взлетела с 1 января до 120 тенге ($0,27). Недовольные считают, что она должна оставаться на уровне в 60 тенге ($0,13). Ответственность за скачок цен люди возлагают не только на локальные органы власти, но и на центральное руководство.

Ранее сообщалось, что правительственная комиссия, приехавшая в Мангистаускую область Казахстана, объявила о снижении цены на сжиженный газ до 50 тенге ($0,11) за литр после встречи с протестующими против повышения цен на топливо, сообщили в пресс-службе кабмина. Митингующие встретили данное решение ликованием.

Также людям, которые вышли протестовать против повышения цены на газ, пообещали, что их не будут преследовать за участие в несанкционированных демонстрациях.