В Казахстане люди начали массово скупать лекарства из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/bfa2eb24-bee7-11ea-8367-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Повышенный спрос на лекарства на фоне пандемии коронавируса привёл к дефициту медикаментов в Казахстане. Об этом заявил вице-премьер страны Ералы Тугжанов.

Сегодня в аптеках отмечается определённый дефицит лекарственных средств. Повышенный спрос со стороны населения. Люди массово скупают лекарства — по 10 или более упаковок парацетамола и других лекарств, — цитирует ТАСС политика.

По его словам, если в мае в Алма-Ате за месяц продавали 50 тысяч упаковок парацетамола, то сейчас только за сутки — 100 тысяч. Такая же ситуация сложилась и с градусниками: если до этого 100 тысяч устройств покупали за год, то в настоящее время — за неделю.

Тугжанов подчеркнул, что в сложившейся ситуации виноваты недобросовестные перекупщики.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал недопустимым необоснованное повышение цен в аптеках на жизненно важные лекарства в условиях пандемии коронавируса и поручил властям и правоохранительным органам разобраться с этим. На стоимость препаратов начали жаловаться люди.

Правительство Казахстана приняло решение о введении с 5 июля карантина сроком на 14 дней из-за ситуации с коронавирусом. Кабмин также допустил возможность его продления. В указанный период запрещается проведение массовых мероприятий, ограничивается перемещение населения по улицам, паркам и скверам. При этом разрешены индивидуальные занятия спортом на открытом воздухе. На время карантина закроются салоны красоты, парикмахерские, рынки, фитнес-центры, пляжи, аквапарки, музеи, кинотеатры, развлекательные центры. В то же время продолжат работать аптеки, заведения общепита на открытом воздухе, строительные и промышленные предприятия с непрерывным циклом, предприятия сферы услуг, писал NEWS.ru.