В Казахстане ликвидировали проукраинский благотворительный фонд В Казахстане по решению суда ликвидирован фонд «Слава Украине»

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В Казахстане суд вынес решение о ликвидации благотворительного фонда «Слава Украине», оказывавшего помощь пострадавшим в результате конфликта, сообщает пресс-служба Казахстанское международное бюро по правам человека. За время работы фонд успел отправить на Украину гумпомощь в размере около $11 тысяч.

В Атырау Специализированный межрайонный экономический суд вынес решение о ликвидации регистрации благотворительного фонда «Слава Украине», — говорится в сообщении.

По данным бюро, фонд был зарегистрирован 10 августа. Уже через две недели областной департамент Минюста Казахстана подал иск о признании регистрации недействительной и принудительной ликвидации фонда.

В иске было указано, что устав организации не соответствует законодательству республики. При этом подчеркивалось, что выявленные нарушения носят неустранимый характер.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность двух украинских неправительственных организаций: центра и фонда «Возрождение». В ГП указали, что работа данных НПО на территории РФ представляет угрозу для безопасности и конституционного строя страны. На Украине организации, основанные проповедником Владимиром Мунтяном, признаны сектантскими.